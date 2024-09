Venezuela, Guterres esprime la sua preoccupazione a Maduro

Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha parlato al telefono questo venerdì con il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e ha espresso la sua "preoccupazione" per la situazione nel paese sudamericano.

Secondo una dichiarazione scritta dell'ufficio del Segretario Generale, Guterres "ha espresso preoccupazione per le notizie di violenza post-elettorale e le violazioni dei diritti umani", sottolineando "la necessità di risolvere pacificamente qualsiasi controversia politica, attraverso un dialogo genuino e inclusivo".

La chiamata è stata fatta dal presidente del Venezuela, ha precisato il portavoce di Guterres, Stéphane Dujarric, nella sua conferenza stampa quotidiana. Durante la conversazione telefonica, Guterres ha "parlato della situazione politica in Venezuela. Il Segretario Generale ha espresso preoccupazione per le notizie della violenza post-elettorale e le violazioni dei diritti umani". Inoltre, "ha sottolineato la necessità di risolvere pacificamente qualsiasi controversia politica, attraverso un dialogo autentico e inclusivo", ha dettagliato la nota stampa dell'ufficio del Segretario Generale dell'Onu.

Guterres ha anche preso atto anche delle posizioni del presidente venezuelano Maduro in merito alla crisi nel suo paese.



