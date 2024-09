Messico, fermato il capo dei sicari del cartello di Sinaloa

In Messico, membri delle forze armate e della Guardia nazionale hanno arrestato Mario Alexander Gámez Cuevas, detto 'El Piyi', presunto leader dei sicari della fazione del cartello di Sinaloa conosciuta come 'Los Chapitos'.

Si presume che Gámez, considerato uno dei principali generatori di violenza tra i narcotrafficanti della regione nordoccidentale del Messico, sia vicino ad Archivaldo Guzmán, figlio di Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

Il suo arresto avviene nel mezzo di un'ondata di violenza in Sinaloa, che ha provocato più di 40 omicidi in due settimane, dopo la cattura del boss Ismael 'el Mayo' Zambada, cofondatore del cartello di Sinaloa, e di uno dei figli di 'El Chapo', Joaquín Guzmán López, un evento che ha causato rivalità tra bande antagoniste per il controllo del territorio.



