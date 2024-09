Messico, dissolto il Partito della rivoluzione democratica

L'Istituto nazionale elettorale del Messico ha annunciato ufficialmente la cancellazione dai registri ufficiali del Partito della rivoluzione democratica (Prd), per non aver ottenuto almeno il 3% dei voti validi nelle elezioni federali dello scorso 2 giugno.

Giunge così al tramonto, dopo 35 anni di presenza nella mappa politica del Messico, questo schieramento fondato il 5 maggio 1989 da un gruppo di esponenti storici della sinistra del Paese, tra cui l'attuale presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtemoc Cardenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martinez.

Nato come movimento di opposizione all'egemonico Partito della rivoluzione istituzionale (Pri), il cosiddetto 'Sole azteco' si è presentato al suo ultimo capitolo elettorale proprio in alleanza con il Pri e il conservatore Partito d'azione nazionale (Pan), di cui fu sempre il più acerrimo nemico.



