Maduro a González, 'mi hai chiesto clemenza, sei un codardo'

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha dichiarato questa sera che il candidato Edmundo González Urrutia, gli ha chiesto "clemenza" per poter lasciare il Venezuela e rifugiarsi in Spagna. "Alla fine, mi vergogno che il signor González Urrutia, che mi ha chiesto clemenza, non abbia voce in capitolo su ciò che ha fatto e adduca la propria inettitudine e la propria codardia per cercare di salvare chissà che cosa", ha dichiarato Maduro, riferendosi alle dichiarazioni di González Urrutia, che ieri aveva affermato di essere stato costretto dalle autorità venezuelane ad andare in esilio.

"Mi vergogno degli altri per il 'pataruco' (sinonimo di pusillanime, letteralmente un gallo non di razza pura e non adatto a combattere), alla fine si è scoperto che era un 'pataruco'. Nessuno può rivendicare la propria inettitudine come sua difesa González Urrutia, nessuno può accusare la propria codardia e il tradimento verso i suoi seguaci per legittima difesa", ha dichiarato Maduro.

González, rifugiatosi in Spagna dall'8 settembre, denuncia i brogli alle presidenziali del 28 luglio scorso e rivendica la sua vittoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA