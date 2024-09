Machado all'Onu, 'sosteneteci contro la repressione di Maduro'

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha chiesto il sostegno delle Nazioni Unite e della comunità internazionale "affinché la verità e la sovranità popolare siano rispettate" nel suo Paese.

L'esponente politica ha rivolto il suo appello intervenendo in teleconferenza alla sessione del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu, dove si è discusso un rapporto sul Venezuela.

"Ringrazio gli esperti della missione Onu per aver presentato un rapporto prezioso e urgente sulla situazione in Venezuela", ha detto riguardo al documento pubblicato recentemente dall'Alto commissariato per i diritti umani dove si denuncia "l'intensificarsi della repressione di Stato" e "la violazione sistematica e pianificata dei diritti umani per scoraggiare l'opposizione".

Machado ha quindi rivelato di essere "costretta" per ragioni di sicurezza "a parlare da un nascondiglio", e ha denunciato nuovamente "la brutale ondata di repressione" scatenata dal governo Maduro "dopo la schiacciante vittoria delle forze democratiche nelle elezioni presidenziali del 28 luglio".

"Tutti noi che abbiamo avuto la responsabilità diretta di difendere il voto oggi siamo nascosti, in esilio, rifugiati o in prigione. Il nostro presidente eletto, Edmundo González Urrutia, è stato costretto a lasciare il Paese sotto terribili coercizioni e minacce", ha aggiunto la leader dell'opposizione, che ha quindi chiesto al Consiglio di "accompagnare i venezuelani affinché la verità sia rispettata" e di "mantenere alta l'attenzione e il sostegno per quanti necessitano di asilo o di un salvacondotto".



