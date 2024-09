Il Parlamento del Costa Rica riconosce Edmundo González Urrutia

Dopo quello del Parlamento europeo con 309 voti favorevoli, 201 contrari e 12 astensioni, oggi è arrivato anche il riconoscimento dell'organo legislativo del Costa Rica di 'Edmundo González Urrutia come legittimo presidente eletto del Venezuela'.

Con una votazione a senso unico, 43 a favore e appena un voto contrario, il Parlamento del paese centroamericano ha approvato nel pomeriggio una mozione in cui riconosce il leader dell'opposizione González come il vincitore delle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso in Venezuela. Il legislativo costaricense ha inoltre invitato "tutti i Parlamenti democratici delle Americhe" ;;a fare lo stesso.

Il Parlamento ha infine espresso una dura "condanna al regime di Nicolás Maduro in Venezuela per essere rimasto al potere e per essersi rifiutato di rispettare la volontà popolare degli elettori venezuelane", oltre che "per aver violato i diritti umani e i diritti politici fondamentali della sua popolazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA