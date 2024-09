Brasile studia alternative al ritorno dell'ora legale

Dopo un incontro tra le principali autorità del settore elettrico, svoltosi ieri a Rio de Janeiro, l'operatore nazionale del sistema elettrico ha raccomandato il ritorno dell'ora legale in Brasile. Secondo il ministro delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira, la decisione finale sarà presa dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva entro 10 giorni, ma verranno studiate altre alternative perché non è "convinto al 100%" che sia l'unica e migliore soluzione.

Il ministro ha sottolineato l'importanza del coordinamento delle politiche pubbliche, sottolineando che le complessità non sono sempre comprese dalla maggior parte delle persone.Per Silveira, qualsiasi decisione non sarà presa sulla base di criteri dogmatici nella pianificazione del suo dicastero, ma sottolinea che la sicurezza degli approvvigionamenti e la tariffa più bassa possibile sono gli elementi che guidano la politica del governo.

In uno studio, il Centro nazionale per il monitoraggio e l'allerta dei disastri naturali (Cemaden) ha mostrato che il tasso di precipitazioni nel Paese è il più basso degli ultimi 74 anni. Nelle parole del ministro, il livello è molto più basso del livello più basso mai registrato.



