Brasile, la siccità torna ad uccidere i delfini in Amazzonia

La siccità torna ad uccidere i delfini rosa del lago Tefé, nell'Amazzonia brasiliana. Nell'ultima settimana ne è morto in media uno al giorno, secondo quanto dichiarato da Miriam Marmontel, responsabile del progetto di ricerca sui mammiferi acquatici amazzonici presso l'Istituto Mamirauá all'Agenzia Brasil.

Nel 2023, più di duecento esemplari erano morti a causa delle eccessive temperature dell'acqua.

Tuttavia, in questo caso gli esperti non associano ancora le morti al calore, quanto piuttosto alla siccità che ha ridotto la profondità dell'acqua, esacerbando la coabitazione tra i delfini e gli esseri umani. "Il canale è profondo due metri, largo al massimo cento. Gli animali si concentrano in quest'area ed è attraverso questo stesso canale che passano le barche, anche quelle più grosse, che accedono al Tefé", spiega Marmontel.

L'Istituto, che monitora costantemente la temperatura dell'acqua, allerta comunque rispetto a brusche variazioni.

"Normalmente, il lago durante l'anno varia tra i 22 e i 32 gradi centigradi. Abbiamo già documentato temperature di 27 gradi al mattino e un picco di 38 gradi tra le quattro e le sei del pomeriggio. Quindi si tratta di una grande variazione, di 10 gradi centigradi in dodici ore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA