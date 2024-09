Brasile, la polizia ammanetta 19 candidati a elezioni di ottobre

La polizia federale brasiliana negli ultimi due giorni ha arrestato 19 candidati alle elezioni amministrative del prossimo 6 ottobre che avevano mandati di arresto a loro carico.

Le accuse per i quali sono finiti in manette variano dal mancato pagamento degli alimenti al narcotraffico, dalla corruzione alla detenzione illegale di armi da fuoco, arrivando anche al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, compresa quella di bambini e allo stupro di minori.

Gli arresti, secondo la polizia federale, sono stati effettuati in diversi stati del Brasile e interessano candidati di diversi partiti.

Per la legge brasiliana, un mandato d'arresto non impedisce la candidatura alle elezioni.

Secondo un'inchiesta del portale all news G1, ieri erano almeno 61 i candidati con mandati d'arresto a loro carico ancora in lizza per diventare sindaci o consiglieri comunali alle amministrative del prossimo 6 ottobre.



