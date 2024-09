Brasile, blitz della polizia contro gli incendi nel Pantanal

La polizia federale brasiliana sta eseguendo un'operazione per combattere i crimini di incendio, deforestazione e sfruttamento illegale nel bioma del Pantanal. Gli agenti stanno eseguendo sette mandati di perquisizione e sequestro in particolare a Curumbá, nello stato del Mato Grosso do Sul.

L'azione è compiuta in collaborazione con l'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama) ed è il risultato delle indagini seguite agli incendi verificatisi quest'anno in quella regione. I dati finora raccolti mostrano che l'area bruciata è un bersaglio ripetuto di questo tipo di reati ambientali e anche di accaparramento di terre, con frodi che coinvolgono agenzie ambientali.

Gli esperti delle forze dell'ordine hanno già identificato danni per oltre 36 milioni di euro (220 milioni di real) nell'area colpita dal gruppo indagato.



