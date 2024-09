Bolivia: il governo invita l'ex presidente Morales al dialogo

Per cercare di frenare la marcia contro il presidente Luis Arce, giunta al suo quarto giorno, in Bolivia, il governo ha invitato per un incontro l'ex presidente, Evo Morales, promotore della protesta. L'appello è stato lanciato dalla ministra della Presidenza, María Nela Prada, senza però precisare se la riunione avverrà con l'attuale capo dello Stato.

"Invitiamo Evo Morales al dialogo affinché smetta di continuare a portare avanti, non solo una parte della militanza del nostro strumento Mas (il partito Movimento per il socialismo al governo, ndr), ma anche tutto il popolo boliviano, verso un confronto tra fratelli e sorelle", ha riferito Prada.

Il faccia a faccia è stato fissato per le 18 locali di oggi (la mezzanotte italiana) presso il ministero dell'Istruzione.

ll corteo con alla testa Morales ha già percorso più di 40 chilometri tra Lahuachaca e Patacamaya. I manifestanti prevedono di arrivare domenica nella città di El Alto ed entrare a La Paz lunedì.

Il 15 settembre, in un messaggio angosciato, Arce ha detto a Morales che se aveva problemi con lui, dovevano risolverli tra loro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA