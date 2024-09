Argentina, escono altre foto choc dell'ex first lady con lividi

Altre sei fotografie dell'ex first lady argentina Fabiola Yañez, con lividi sul viso derivanti da presunte percosse in un contesto di violenza di genere, sono state pubblicate dal portale all news Infobae questo pomeriggio dopo che sua madre ha testimoniato nel processo aperto contro l'ex presidente Alberto Fernández.

In una delle immagini si vede l'ex presidente dormire accanto a Yañez nella camera da letto principale della residenza presidenziale di Olivos. In un'altra, la donna ha un tampone di gel freddo sull'occhio destro, tipico di quello utilizzato per ridurre le infiammazioni.

La denuncia di Fabiola Yañez, che ha fornito le nuove immagini in cui la si vede con evidenti ematomi al volto, associa gli scatti ad un evento del luglio 2021, quando, in piena pandemia di Covid, secondo la denuncia dalla stessa ex first lady, Fernández l'aveva picchiata.

Miriam Yañez Verdugo, la madre di Fabiola, ha dichiarato oggi in tribunale che l'ex presidente Fernández ha compiuto reiterati atti di violenza fisica contro sua figlia, rafforzando la denuncia contro di lui.



