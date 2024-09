All'artista della dissidenza cubana Alcantara il premio Rafto

E' andato all'artista della dissidenza cubana, Luis Manuel Otero Alcantara, attualmente in carcere, il premio Rafto per i diritti umani, "per la sua coraggiosa opposizione all'autoritarismo attraverso l'arte", così come si legge nelle motivazioni dell'omonima fondazione con sede in Norvegia.

Alcantara, 36 anni, è un artista afro-cubano coordinatore del Movimento di San Isidro (una costellazione di artisti e intellettuali di opposizione) più volte arrestato per aver usato le sue opere per protestare contro le violazioni della libertà di espressione.

"Il Premio Rafto 2024 intende sottolineare l'importanza del lavoro di Alcántara e di altri artisti nella sfida alle strutture di potere e nella difesa della democrazia e dei diritti umani a Cuba e nel mondo", ha affermato la giuria, che esorta il governo cubano a liberare l'attivista e tutti i "prigionieri politici" e ad abrogare il Decreto 349, che impone ai creativi di essere registrati presso il ministero della Cultura, al quale devono chiedere il permesso di esibirsi e di esporre le proprie opere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA