Siccità, il Brasile lavora a un piano di emergenza anti-blackout

In Brasile, il Comitato di monitoraggio del settore elettrico terrà oggi a Rio de Janeiro una riunione straordinaria in cui dovrà presentare un piano di emergenza per evitare blackout e garantire l'approvvigionamento elettrico nel Paese fino al 2026.

Il governo si è mostrato preoccupato per la questione perché il gigante sudamericano sta attraversando la peggiore siccità degli ultimi 94 anni e, con l'arrivo del caldo, dovrà affrontare picchi di consumo sempre più elevati. Mentre i fiumi che alimentano i bacini degli impianti hanno portate inferiori alla media storica.

Nella riunione del Comitato dovrebbe essere discussa anche la proposta di ritorno dell'ora legale, che era stata abolita nel 2019, nel primo anno del governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro, nella convizione che il risparmio energetico fosse basso e quindi non giustificasse la misura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA