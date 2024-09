Ministro Brasile in Italia, recuperiamo la città di Santa Tereza

Unire le forze per recuperare Santa Tereza, la città brasiliana dello stato di Rio Grande do Sul, gravemente colpita dalle inondazioni dello scorso maggio.

La proposta è stata mossa dal ministro della Cultura Margareth Menezes al governo italiano, in una riunione bilaterale con il nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Roma.

La città si trova nella Serra Gaúcha, una regione di intensa colonizzazione italiana, conta poco meno di 2mila abitanti ed è anche la città gemella di San Biagio di Callalta, in Veneto.

Classificata come patrimonio storico, necessita di un progetto di ricostruzione per ripristinare gli edifici centenari colpiti dalle inondazioni.

Durante la sua visita a Roma, Margareth Menezes ha incontrato anche il sindaco Roberto Gualtieri e ha difeso le politiche per "rafforzare, riprendere e rilanciare le relazioni con l'Italia".

"Noi, come città di Roma, siamo naturalmente disponibili e pronti a partecipare o promuovere progetti specifici, sia con il governo brasiliano che con altre città o Stati", ha sottolineato Gualtieri.



