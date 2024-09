La siccità in Brasile spinge verso il ritorno all'ora legale

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dato il via libera al ritorno dell'ora legale nel Paese nel caso fosse necessario per affrontare la crisi energetica causata dalla peggiore siccità della storia. Lo riferisce Cnn Brasil secondo cui Lula avrebbe dato espressamente indicazioni al ministro dell'Energia Alexandre Silveira di valutare la possibilità dal punto di vista "strettamente tecnico" e non politico.

Silveira ha presentato al capo dello stato l'ipotesi dell'ora legale - abolita dal presidente Jair Bolsonaro al suo arrivo al governo nel 2019 - sostenendo che spostare le lancette di un'ora indietro per approfittare della luce solare contribuisca ad alleggerire il sistema soprattutto in occasione del picco di consumo della prima serata.

Pur escludendo uno scenario di imminente carenza di elettricità e il conseguente rischio di razionamenti, cresce nel governo la preoccupazione di fronte alla costante riduzione dei livelli di acqua dei bacini idrici che garantiscono il funzionamento delle centrali idroelettriche.

L'aumento delle temperature alla fine dell'inverno e nuove ondate di calore potrebbero, inoltre, causare un ulteriore aumento della domanda in un momento di calo della produzione, creando una pericolosa combinazione.



