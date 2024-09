Il Parlamento europeo a Cuba, 'liberate Ferrer'

Il Parlamento europeo ha chiesto giovedì a Cuba di rilasciare "immediatamente e senza condizioni" l'attivista dell'opposizione José Daniel Ferrer, in carcere da oltre un anno, così come tutte le persone "detenute per motivi politici e arbitrariamente per aver esercitato i loro diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica".

In una risoluzione non vincolante, adottata con 380 voti a favore, 182 contrari e 51 astensioni, gli eurodeputati hanno condannato "le torture e i maltrattamenti inumani e degradanti inflitti dalle autorità cubane a José Daniel Ferrer e agli altri prigionieri politici" e hanno chiesto "l'accesso immediato alle famiglie delle vittime della persecuzione del regime e alle vittime di ricevere cure mediche". Gli eurodeputati hanno inoltre sollecitato l'Ue a sanzionare 'i responsabili delle persistenti violazioni dei diritti umani'.

Questa è la prima risoluzione su Cuba adottata dal nuovo Parlamento europeo dopo le elezioni europee di giugno.



