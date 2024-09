Haiti, il governo di transizione prepara le presidenziali

PORT-AU-PRINCE, 19 SET - Il governo di transizione di Haiti ha annunciato la creazione del Consiglio elettorale provvisorio (Cep) incaricato di gestire il processo elettorale in vista delle presidenziali in agenda il 7 febbraio 2026.

Saranno le prime elezioni dal 2016 nel Paese sprofondato in una crisi politica, sociale e umanitaria a causa delle violenze coordinate da organizzazioni criminali dopo l'assassinio dell'ultimo presidente eletto, Jovenel Moise, nel 2021.

Nell'occasione - riferisce un comunicato - il governo di transizione ha designato sette dei nove membri che costituiscono l'organismo, in rappresentanza di gruppi religiosi, sindacati, agricoltori e giornalisti. Gli altri due componenti del Cep saranno indicati da organizzazioni di difesa dei diritti umani.

Il governo ha anche disposto la creazione di una Commissione di verità, giustizia e riparazione (Cvjr) e nominato il direttore generale dell'Agenzia nazionale per le aree protette e il ministro della Pianificazione e cooperazione con l'estero.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA