Guatemala, Uruguay e Paraguay riuniti con Machado e González

I leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado e Edmundo González Urrutia si sono incontrati in serata con i presidenti di Uruguay, Paraguay e Guatemala.

Attraverso le sue reti sociali, Machado ha condiviso una fotografia della videoconferenza con i presidenti Luis Lacalle Pou, Santiago Peña e Bernardo Arévalo, che ha ringraziato per la riunione virtuale "per allineare le posizioni di quelli di noi che vogliono libertà e democrazia per il Venezuela".

Dopo la riunione, il presidente del Guatemala Arévalo, ha dichiarato sul suo account X che "ciò che sta accadendo in Venezuela è allarmante. Ho appena parlato con Edmundo González Urrutia e con Maria Corína Machado, così come con Santiago Peña (Paraguay) e Luis Lacalle Pou (Uruguay) dei gravi atti di violenza e criminalizzazione da parte del regime di Nicolás Maduro. Il Guatemala è con ogni venezuelano che oggi lotta per la propria libertà, dignità e per la pace. Il Venezuela merita un futuro libero da violenze e persecuzioni. La democrazia è l'unica via", ha concluso Arevalo.



