Google acquista crediti di carbonio da riforestazione Amazzonia

Il gigante tecnologico Usa Google acquisterà crediti di carbonio basati sulla riforestazione dell'Amazzonia da una startup brasiliana. Lo riferisce il portale Investing, evidenziando che la mossa della compagnia segna il primo coinvolgimento di Google in progetti di questo tipo nel Paese.

I crediti di carbonio consentono alle imprese di compensare le emissioni di gas serra per raggiungere gli obiettivi climatici aziendali. Ogni credito rappresenta la riduzione di una tonnellata di emissioni di anidride carbonica.

Google acquisirà in particolare 50mila tonnellate di crediti di carbonio entro il 2030 dalla Mombak. La startup acquista terreni degradati da agricoltori e allevatori locali o collabora con questi per ripiantare specie autoctone nella foresta amazzonica come parte di un più ampio sforzo per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. La startup brasiliana e Google non hanno rivelato i termini economici dell'accordo.





