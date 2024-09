Ecuador al buio per 8 ore, al via il primo blackout programmato

L'Ecuador è rimasto parzialmente e temporaneamente al buio, dalla notte scorsa, con l'inizio di un nuovo periodo di blackout programmati a causa della crisi energetica in atto. La grave siccità che si sta registrando nei principali impianti idroelettrici del Paese impedisce di approvvigionare la domanda elettrica nazionale.

Le luci si sono spente alle 22 locali di ieri (le 5 italiane di stamani) e si riaccenderanno solo alle 6 di oggi (le 13 italiane), con interruzioni di corrente programmate per zona e con durate variabili da due a cinque ore.

Questi blackout si ripeteranno per almeno altre quattro notti, dal lunedì al giovedì della prossima settimana, come annunciato dal governo, che ha definito la situazione come "la peggiore stagione secca degli ultimi 61 anni", dove l'assenza di pioggia ha abbassato il livello dell'acqua dei principali bacini idrici a stadi critici.

Si tratta del terzo periodo di blackout in meno di un anno, dopo quello avvenuto alla fine del 2023 e un altro avvenuto a metà aprile di quest'anno, a causa di fattori climatici che hanno colpito i principali impianti idroelettrici dell'Ecuador.





