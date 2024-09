Chiesta la revoca del visto Usa per il giudice brasiliano Moraes

Un gruppo di parlamentari statunitensi ha inviato una lettera al Segretario di Stato americano Antony Blinken, chiedendo la revoca dei visti di tutti i giudici della Corte Suprema brasiliana (Stf), in particolare di Alexandre de Moraes, descritto nel documento come un "dittatore totalitario". La lettera, riportata stasera dal quotidiano brasiliano O Globo, afferma che la democrazia e la libertà di espressione sono minacciate in Brasile a causa di decisioni del Stf che hanno violato questi principi, tra cui la sospensione del social network X il 30 agosto scorso, "su basi legali discutibili".

Il documento parla anche di censura nei confronti dei conservatori e dei critici della Corte Suprema, il che rappresenta una "pericolosa svolta autoritaria in una delle più grandi democrazie dell'Occidente".

"La invitiamo rispettosamente (si afferma con riferimento a Blinken, ndr) a negare qualsiasi richiesta di visto o di ingresso negli Stati Uniti, compresa la revoca di qualsiasi visto esistente a nome del giudice Alexandre de Moraes e degli altri membri della Corte Suprema brasiliana complici di queste pratiche antidemocratiche", si legge in un estratto della lettera firmata dai deputati Carlos Giménez e María Elvira Salazar e dal senatore Rick Scott, tutti e tre della Florida, da Christopher H. Smith e Rich McCormick, deputati rispettivamente di New Jersey e Georgia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA