Brasile, le aree bruciate nel Cerrado sono aumentate del 221%

In Brasile, le aree del Cerrado (la savana biologicamente più ricca del mondo, secondo il Wwf) devastate dagli incendi sono aumentate del 221% ad agosto rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, stando ai dati diffusi oggi da MapBiomas, la piattaforma lanciata nel 2015 in collaborazione con Google per monitorare la deforestazione nel gigante sudamericano.

Il mese scorso, il bioma ha registrato la distruzione di 1.239.324 ettari (più del doppio della superficie del Distretto Federale di Brasilia) rispetto ai 386.404 ettari di agosto 2023.

Gli stati di Mato Grosso e Tocantins risultano i più colpiti dagli incendi scoppiati ad agosto nel Cerrado, il secondo bioma più grande del Brasile dopo l'Amazzonia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA