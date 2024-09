Argentina, Milei allenta la morsa sul mercato dei cambi

Il governo di Javier Milei ha compiuto un ulteriore passo in vista della completa apertura alla compravendita di divise ancora soggetta a numerose restrizioni, il cosiddetto "cepo" (ganascia) che impedisce un pieno e libero accesso al mercato dei cambi.

L'annuncio è stato dato dalla Commissione nazionale valori (Cnv), organo incaricato della regolazione del mercato, con un comunicato dove si riferisce che "la limitazione all'effettuazione di operazioni di vendita di titoli negoziabili con regolamento in valuta estera è resa più flessibile". Il riferimento è all'eliminazione del divieto - introdotto a maggio del 2023 - alle società di brokeraggio di effettuare operazioni di compravendita di titoli per conto di clienti che hanno garanzie o pronti contro termine, indipendentemente dalla valuta di regolamento".

La misura introdotta dal governo progressista di Alberto Fernandez mirava a impedire agli investitori di sfruttare le garanzie collaterali per ottenere pesos con i quali acquistare titoli poi rivendibili in valuta Usa.

Una seconda modifica riguarda l'eliminazione del preavviso di cinque giorni per le operazioni superiori a 200 milioni di pesos (circa 150 mila euro) per residenti, e nelle operazioni in generale per non residenti.

Il presidente della Cnv, Roberto Silva, ha affermato che il regolatore "lavora quotidianamente per eliminare le restrizioni sul mercato dei capitali" e che "è molto importante rimuovere gli ostacoli che ancora esistono nelle operazioni".

Il libero accesso al mercato dei capitali è una delle principali condizioni richieste dagli investitori esteri per operare in Argentina e lo stesso presidente Milei ha più volte ribadito la volontà del governo di eliminare quanto prima il "cepo".



