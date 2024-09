100 milioni di dollari a chi dà informazioni per arresto Maduro

Un disegno di legge sarà presentato oggi dai senatori repubblicani della Florida Rick Scott e Marco Rubio nel Senato degli Stati Uniti ed aumenterà la ricompensa per chiunque offra informazioni che portino all'arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro, passando dagli attuali 15 milioni di dollari a 100 milioni di dollari.

Maduro è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel 2020 per traffico di droga e, da allora, Washington offre una taglia di 15 milioni di dollari.

Secondo il testo del disegno di legge, lo Stop Maduro Act, il governo degli Stati Uniti non pagherà la ricompensa con i soldi dei contribuenti ma utilizzerebbe i beni già confiscati a Maduro e ai suoi soci. Il patrimonio "ammonta a quasi 450 milioni di dollari", ha fatto sapere l'ufficio del senatore Scott, ex governatore della Florida tra il 2011 e il 2019, tramite un comunicato stampa. Parte di questo patrimonio comprende anche l'aereo utilizzato da Maduro che era stato bloccato nella Repubblica Dominicana e sequestrato da Washington tre settimane fa, dal valore di 13 milioni di dollari.



