Petro, 'l'Eln usa la crisi in Venezuela per riprendere fiato'

I guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale colombiano (Eln) stanno approfittando della destabilizzazione politica in Venezuela per riorganizzarsi a ridosso del confine, "riprendere fiato" e da lì muovere nuovi attacchi contro le istituzioni della Colombia. Lo afferma il presidente Gustavo Petro sui social network, evidenziando che la nuova strategia è stata elaborata per tentare di recuperare le capacità militari perse negli ultimi anni.

Per il capo dello Stato i componenti del commando dell'Eln, responsabile dell'ultimo attacco contro le forze amate colombiane, costato la vita a due soldati e il ferimento di altri 26 nel dipartimento di Arauca, sono partiti dalla regione rurale al confine con il Venezuela.

In una dichiarazione a Bluradio il ministro dell'Interno Juan Fernando Cristo ha specificato che l'Eln "usa la frontiera venezuelana come corridoio per portare avanti gli attacchi e poi scappare".

In risposta all'ultimo attentato - che ha affossato ogni residua speranza di poter avanzare con i complicati negoziati di pace - il ministro della Difesa, Ivan Velasquez, ha annunciato a Bluradio che "le forze armate porteranno avanti operazioni contundenti".



