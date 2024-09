Perù: Parlamento impedisce a presidente Boluarte di andare a Onu

Il Parlamento peruviano riunito in sessione plenaria ha negato il permesso richiesto dalla presidente della Repubblica, Dina Boluarte, per viaggiare a New York tra il 21 e il 26 settembre per partecipare alla 79ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. La votazione pomeridiana si è conclusa con 50 voti favorevoli, 55 contrari e 5 astenuti.

Il governo di Boluarte aveva chiesto ufficialmente venerdì 6 settembre, con una lettera firmata dalla presidente e dal presidente del Consiglio dei ministri Gustavo Adrianzén, che gli fosse permesso di lasciare il Perù, adducendo che avrebbe mantenuto la gestione del suo ufficio da remoto. Nel corso del dibattito in seduta plenaria, diversi parlamentari hanno chiesto di intervenire per criticare la richiesta della Boluarte di lasciare il Perù mentre si registrano incendi boschivi in ;;varie regioni, che nelle ultime settimane hanno causato almeno 14 vittime.



