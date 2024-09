Messico: Obrador, 'più omicidi in Guanajuato che nel Sinaloa'

Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha riferito che si sono registrati più omicidi nello stato di Guanajuato che in quello del Sinaloa dall'inizio della crisi provocata dallo scontro tra le bande criminali di 'Los Mayos' e 'Los Chapitos'.

In una conferenza stampa, il capo dello Stato ha presentato un monitoraggio quotidiano, dal 6 al 17 settembre, dove risultano 40 vittime nel Sinaloa e 102 nello stato di Guanajuato. "Ma è molto brutto fare paragoni", ha affermato.

"L'arresto, o rapimento, di 'El Mayo' Zambada — ha aggiunto — è avvenuto il 25 luglio e per circa 15 giorni non ci sono state conseguenze. Poi all'improvviso si è scatenata la violenza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA