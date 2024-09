Lula insiste sull'accordo Ue-Mercosur, 'il Brasile è pronto'

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ribadito il suo sostegno alla firma di un accordo tra Unione europea e Mercosur, nonostante le preoccupazioni del suo governo per l'imminente attuazione del Regolamento europeo contro la deforestazione (Eudr).

"Hanno detto per 30 anni che era il Brasile a non voler fare l'accordo. Noi abbiamo deciso, abbiamo una proposta, non inventino un altro argomento per rendere difficile l'intesa", ha sottolineato il leader progressista.

L'aspettativa è che Lula discuta della questione con la presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen, la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Secondo il ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento, l'entrata in vigore del regolamento europeo contro la deforestazione prevista per il 1 gennaio 2025, potrebbe generare una perdita di 15 miliardi di dollari per le esportazioni brasiliane di prodotti come soia, caffè e cacao. Anche il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, ha sottolineato l'importanza di un "intervento" diplomatico da parte del governo Lula per evitare che Bruxelles blocchi l'export brasiliano.





