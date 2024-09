Leader Congresso Venezuela, 'a Gonzalez 24 ore per ritrattare'

Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ha dato al candidato presidenziale dell'opposizione Edmundo González, 24 ore di tempo per ritrattare le dichiarazioni in cui afferma di essere stato "costretto" col ricatto a riconoscere i risultati delle elezioni del 28 luglio, per poter lasciare il Venezuela.

"Avverto che se il signor Edmundo González non ritratterà le recenti dichiarazioni in cui afferma di essere stato costretto, mostrerò ulteriori prove. Ha 24 ore di tempo", ha affermato il leader del Congresso.

"Siamo rimasti in silenzio e abbiamo osservato la quantità di informazioni false e la mancanza di rispetto della parola data da Gonzalez", ha detto il presidente del Parlamento in un intervento al Congresso, dopo che l'oppositore aveva pubblicato un video in cui spiegava di essere stato costretto e che l'alternativa all'asilo era il carcere.

"La Convenzione sull'asilo e i rifugiati stabilisce che quando un Paese concede l'asilo, debba limitare le azioni politiche. Questo si applica anche a Gonzalez. Speriamo che il governo spagnolo lo rispetti", ha aggiunto Rodríguez, spiegando che l'Assemblea Nazionale intende chiedere a Maduro di interrompere le relazioni con la Spagna giovedì, secondo una bozza di accordo già approvata in commissione e che sarà votata in plenaria.



