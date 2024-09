Il direttore dell'Aics di San Salvador in missione in Honduras

Il direttore della sede di San Salvador dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Paolo Gallizioli, ha realizzato una missione in Honduras che l'ha visto impegnato in varie attività di MELyT, il programma delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere. La fitta agenda è stata caratterizzata da numerose riunioni con autorità locali e regionali, tra cui la viceministra degli Esteri honduregna, Cindy Rodriguez.

La missione è stata inoltre l'occasione per approfondire la conoscenza dei servizi di risparmio e prestito, nonché delle cooperative di credito rurali, a disposizione delle donne del Trifinio, la regione condivisa da El Salvador, Guatemala e Honduras dove si concentra l'intervento. Quest'ultimo mira a migliorare l'autonomia finanziaria delle donne e a sostenere le loro piccole imprese nell'ambito agricolo, turistico e gastronomico.

Il clou della missione è stato l'inaugurazione del Centro tecnologico associativo delle donne (Cetam) nel comune di Sinuapa. Lo spazio, pensato per la formazione digitale delle donne interessate a migliorare le proprie conoscenze informatiche, è provvisto di 15 postazioni con computer e Internet.

La viceministra degli Esteri ha ricordato l'impegno del suo governo per ridurre il divario di genere e per migliorare l'accesso delle donne alla tecnologia, oltre a ringraziare l'Italia per la collaborazione offerta attraverso l'iniziativa MELyT, con un finanziamento di 3,5 milioni di euro.

Da parte sua, Gallizioli ha invece sottolineato l'importanza di continuare a sostenere le imprese e le attività economiche delle donne, con l'obiettivo di diminuire gli indici di violenza di genere, nonché di favorire l'indipendenza economica e l'affermazione delle donne sul mercato del lavoro.



