I sindacati annunciano un nuovo sciopero di Aerolinas Argentinas

L'annuncio per domani di uno nuovo sciopero dei dipendenti della compagnia aerea di bandiera Aerolíneas Argentinas lascia presagire una nuova giornata di caos nel sistema del trasporto aereo del Paese sudamericano, alle prese con servizi a singhiozzo e cancellazione di voli sin dall'inizio delle mobilitazioni avviate la scorsa settimana dai sindacati nell'ambito di una delicata vertenza con il governo.

Si stima che almeno 27 aeroporti argentini risentiranno degli effetti della limitazione dei servizi, con i piloti e i lavoratori della compagnia che incroceranno le braccia per undici ore complessive in due fasce orarie: dalle 6,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 22,00.

Durante questo periodo saranno garantiti solo i voli aerei sanitari, umanitari e urgenti. "L'iniziativa - riferisce il segretario generale dell'Ate-Anac Marcelo Bellelli - viene adottata dopo l'annuncio del governo di licenziamenti e trasferimenti di funzioni senza aver avviato" negoziati.

Lo sciopero tra venerdì e sabato ha già provocato perdite milionarie per Aerolíneas Argentinas e disagi per oltre 37mila passeggeri. Il conflitto tra i sindacati e il governo Milei si è intensificato a seguito della decisione di definire l'aeronautica civile e commerciale come servizio essenziale obbligando così i sindacati a notificare qualsiasi iniziativa con 5 giorni di anticipo e garantire servizi minimi pari al 50% della capacità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA