Dal 21 ottobre al via in Colombia la Cop16 sulla biodiversità

Con la partecipazione di almeno 10 capi di Stato, 103 ministri dedicati ai temi ambientali e 196 delegazioni delle Nazioni Unite prenderà il via il 21 ottobre e fino al 1 novembre a Cali, in Colombia, la conferenza sulla biodiversità COP16.

L'annuncio è stato dato oggi dalla ministra dell'Ambiente, Susana Muhamad, che ha sottolineato la presenza di oltre 14.500 persone accreditate da 190 paesi per partecipare al principale evento sui temi della biodiversità.

"La COP16 non è solo un evento chiave per il Paese per la sua importanza in materia ambientale, ma è anche il più grande e significativo evento ospitato dalla Colombia negli ultimi 50 anni, tenendo conto del numero dei paesi rappresentati", ha affermato Muhamad.

La ministra ha quindi confermato che oltre al segretario generale Onu, Antonio Guterres, il vertice sulla biodiveristà potrà contare sulla presenza già confermata dei presidenti di Brasile, Messico, Perù, Panama, Honduras, Ghana, Suriname, Mozambico, Haiti e Guinea Bissau, così come dei vicepresidenti di Cuba e Kenia.



