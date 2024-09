'Chiuso col sangue un processo di pace', Petro rompe con l'Eln

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato questa sera la fine del processo di pace con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) dopo un attacco terroristico che poco prima aveva provocato la morte di due persone e il ferimento di 25 soldati nel dipartimento di Arauca, nella parte nordorientale della Colombia al confine con il Venezuela.

"Un camion carico di esplosivo ha ferito 25 giovani e ne ha uccisi due, secondo i dati in mio possesso: un camion piazzato dall'Eln, con cui stavamo parlando di pace", ha dichiarato Petro nella Casa de Nariño, la residenza ufficiale della presidenza colombiana. "Evidentemente, come è successo in un posto qui vicino, alla Scuola di Polizia, dove sono morti molti poliziotti, tenenti, che studiavano lì, quello di oggi è praticamente un atto che chiude col sangue un processo di pace", ha aggiunto il presidente della Colombia.



