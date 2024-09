Brasile, governo annuncia credito straordinario contro i roghi

Il governo brasiliano ha annunciato l'invio di una misura provvisoria al Congresso per aprire un credito straordinario di 514 milioni di reais (84 milioni di euro) da utilizzare contro gli incendi boschivi che stanno devastando l'Amazzonia.

La misura è stata definita dopo l'autorizzazione data al governo dal giudice della Corte suprema (Stf), Flávio Dino, per sbloccare risorse al di fuori del bilancio statale senza impatto sugli obiettivi fiscali.

L'annuncio è stato dato dal ministro della Casa civile, Rui Costa, al termine di un incontro al Palácio do Planalto di Brasilia con i rappresentanti dei tre poteri dello Stato. Alla riunione erano presenti, oltre al presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente della Stf, Luís Roberto Barroso, quello del Senato, Rodrigo Pacheco, e quello della Camera dei deputati, Arthur Lira.



