Brasile, Corte suprema indaga ex ministro per molestie sessuali

La Corte suprema brasiliana indagherà sulle accuse di molestie sessuali a carico dell'ex ministro dei Diritti umani, Silvio Almeida, dopo aver ricevuto il parere favorevole della procura generale. La polizia federale aveva aperto un'indagine preliminare e raccolto la testimonianza di una delle presunte vittime, la cui identità è stata mantenuta riservata.

In base alle denunce, presentate all'ong 'Me Too', Almeida a suo tempo avrebbe molestato anche la ministra per l'Uguaglianza razziale, Anielle Franco, che ha nel frattempo confermato di aver subito gli abusi. Data la situazione, il 6 settembre il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha deciso di licenziare il ministro. Al suo posto è stata nominata Macaé Evaristo.

Almeida ha classificato le accuse come "conclusioni assurde" e, a suo dire, fabbricate per destituirlo, facendo sapere che avrebbe dimostrato la sua innocenza.



