'Ondata migratoria è piano Usa per generare crisi in Venezuela'

La vicepresidente Delcy Rodríguez ha accusato gli Stati Uniti della crisi migratoria venezuelana e ha assicurato che si tratta di un piano "orchestrato" dalla Casa Bianca per intervenire nel paese sudamericano.

Rodríguez ha affrontato il tema della crisi migratoria durante un'intervista su Rt (ex Russia Today) condotta dall'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa. La vicepresidente del Venezuela ha dichiarato che Washington "ha una doppia moralità, un doppio standard nelle relazioni internazionali" e che "la questione dell'immigrazione venezuelana era un piano articolato per portare il Venezuela ad una crisi umanitaria", aggiungendo che "è stata un jolly per l'intervento".

Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) dal 2014 ad oggi quasi otto milioni di venezuelani hanno lasciato il loro Paese e, a detta degli esperti, il numero potrebbe aumentare se la crisi in corso non verrà risolta.



