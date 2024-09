L'Uruguay riprende la ricerca dei resti dei desaparecidos

Dopo due anni di stop per un problema con un cavo dell'alta tensione, sono ripresi gli scavi alla ricerca di resti di desaparecidos della dittatura militare a Durazno, nella regione centrale dell'Uruguay, a 189 km da Montevideo. La zona ospita il Batallon 13, un'unità dell'esercito, che durante l'ultima dittatura fu usato come centro di detenzione e di tortura.

Prima della sospensione, nell'area erano stati riesumati i corpi di due detenuti dell'epoca. E lo scorso luglio furono ritrovati resti umani anche in un'altra zona militare, il Batallon 14.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA