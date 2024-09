Lula critica la 'supremazia bianca' tra i magistrati brasiliani

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticato quella che ha definito la "supremazia bianca" nella composizione della magistratura del suo Paese, sostenendo che non riflette la "realtà brasiliana".

Durante un evento nella sede del ministero degli Esteri di Brasilia, il capo dello Stato si è detto orgoglioso della partecipazione dei neri e delle donne alla nuova classe di diplomatici formati.

"In questi giorni sono stato all'insediamento di un un ministro in un tribunale ed era una supremazia bianca che non c'entra niente con la realtà brasiliana, non c'entra niente", ha sottolineato Lula.

Il 3 settembre, il leader progressista ha partecipato alla cerimonia di insediamento come nuovo ispettore nazionale del giudice del Superiore tribunale di giustizia, Mauro Campbell.





