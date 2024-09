Lula, 'ci sono molti sospetti che gli incendi siano dolosi'

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che ci sono "forti indizi" di atti criminali negli incendi boschivi che stanno distruggendo il polmone verde del mondo, l'Amazzonia. "Ci sono molti sospetti che gli incendi siano dolosi ('criminosos')", ha detto Lula durante una riunione d'emergenza con il presidente della Camera, Arthur Lira, del Senato, Rodrigo Pacheco e del Tribunale Supremo Federale, Luís Roberto Barroso.

Lula ha fatto cenno anche a una possibile motivazione politica nell'aumento degli incendi in Brasile. "È importante non dimenticare che una persona molto importante nella convocazione di settembre a San Paolo (la manifestazione indetta dall'ex presidente Bolsonaro, il 7 settembre) ha usato la frase 'diamo fuoco al Brasile' o 'il Brasile prenderà fuoco'', ha dichiarato, aggiungendo che "la siccità è la peggiore degli ultimi tempi, il caldo è il peggiore degli ultimi tempi ed è presente in tutto il mondo... ma qualcosa mi sa di opportunismo da parte di alcuni settori che cercano di creare confusione in questo paese', ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA