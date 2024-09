Cuba diminuisce le razioni di pane alla popolazione

Il governo di Cuba ha annunciato di aver ridotto "temporaneamente" il peso della razione sovvenzionata di pane quotidiano denunciando di aver esaurito la farina di grano necessaria per produrre il pane a causa dell'embargo commerciale imposto dagli Stati Uniti.

La razione di pane è passata in questo modo da 80 a 60 grammi mentre è stato ridotto anche il prezzo passato a poco meno di 1 peso. Secondo il governo "la diminuzione della razione consentirà di garantire e distribuire la produzione nei prossimi giorni senza incidere sui consumatori o sulle strutture prioritarie come scuole e centri sanitari".

L'isola caraibica sta soffrendo da mesi gravi carenze di cibo, carburante e medicine e il governo all'inizio di quest'anno ha chiesto aiuto al Programma Alimentare Mondiale per garantire la fornitura di latte in polvere sovvenzionato per i bambini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA