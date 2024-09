Caracas e Pechino lavorano alla protezione di investimenti

L'Assemblea Nazionale (Parlamento) dominata dal partito di governo ha iniziato a discutere un disegno di legge tra i governi del Venezuela e della Cina riguardante la protezione degli investimenti, un elemento centrale nelle strette relazioni economiche e politiche tra i due paesi.

Nel settembre dello scorso anno, durante una visita a Pequino, il presidente Nicolás Maduro ha firmato con il collega cinese Xi Jinping un ambizioso accordo bilaterale sulla cooperazione e gli investimenti nell'economia, nell'energia, nel turismo, nel settore tecnologico e nella televisione pubblica.

La Cina è il principale creditore individuale del Venezuela attraverso un fondo che ha raggiunto i 62 miliardi di dollari, usando il petrolio del paese sudamericano come garanzia. Dopo otto anni senza nuovi prestiti il saldo di questo debito ammonta, secondo alcune fonti finanziarie, a circa 12 miliardi. La Cina è un importante partner commerciale per il Venezuela dopo gli Stati Uniti, con i suoi principali investimenti focalizzati sull'industria petrolifera: quattro compagnie miste in alleanza tra PDVSA (società pubblica venezuelana) e la statale cinese CNPC producono circa 1.100.000 barili di greggio al giorno.



