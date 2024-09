Brasile, sedie fissate a terra contro le aggressioni al forum tv

L'emittente televisiva brasiliana RedeTV! ha deciso di fissare con dei bulloni al pavimento dello studio, le sedie a sgabello che saranno utilizzate dai candidati a sindaco di San Paolo che partecipano oggi ad un dibattito pre-elettorale. L'iniziativa è stata presa dopo che all'ultima discussione di domenica sera un aspirante alla poltrona di primo cittadino ha usato una sedia per aggredire un avversario politico.

Nella trasmissione in diretta su Tv Cultura, di domenica si è infatti assistito ad una sequenza shock, quando il candidato del Partito della social democrazia brasiliana (Psdb, centro) José Luiz Datena, in un impeto di rabbia ha rubato la sedia ad un'altra aspirante, Marina Helena (partito Novo, di destra), per colpire per due volte l'avversario del Partito rinnovatore laburista brasiliano (Prtb, estrema destra) Pablo Marçal, un influencer con precedenti penali.

Al dibattito odierno trasmesso da RedeTV! e dal portale all news Uol partecipano tutti i candidati a sindaco di San Paolo: oltre a Datena, Marçal ed Helena, ci sono anche anche Guilherme Boulos del Partito socialismo e libertà (Psol, sinistra), Ricardo Nunes del Movimento democratico brasiliano (Mdb; centro) e Tabata Amaral del Partito socialista brasiliano (Psb; estrema sinistra).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA