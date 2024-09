Argentina: la sorella dell'ex first lady conferma le violenze

L'ex presidente argentino Alberto Fernandez "costrinse l'allora compagna Fabiola Yanez ad abortire". Il fatto avvenne nel 2016, tre anni prima dell'elezione del peronista a capo dello Stato. A confermare l'accusa contro Fernandez è stata una delle sorelle della ex first lady, Tamara, nella testimonianza resa a Palazzo di Giustizia nell'ambito dell'inchiesta per violenza di genere.

Nella sua dichiarazione durata quattro ore, Tamara Yáñez ha confermato le aggressioni fisiche sofferte dalla sorella. Il giudice federale Julián Ercolini ha vietato a Fernandez di lasciare l'Argentina e gli ha ordinato di non avvicinarsi o non contattare in alcun modo la sua ex compagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA