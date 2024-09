Aperta inchiesta a carico di un candidato sindaco di San Paolo

La Polizia civile di San Paolo ha aperto nel pomeriggio un'indagine per indagare sulle accuse di lesioni e insulti contro il candidato sindaco della città brasiliana José Luiz Datena del Partido da social democracia brasileira (Psdb, centrosinistra), che durante un dibattito elettorale trasmesso in diretta dalla tv Cultura in un impeto d'ira ha scagliato una sedia contro il rivale aspirante primo cittadino della maggiore metropoli sudamericana Pablo Marçal del Partido renovador trabalhista brasileiro (Prtb, estrema destra), un influencer con precedenti penali.

Dopo l'aggressione nello studio televisivo Marçal, che aveva già subito un tentativo di schiaffo da parte di Datena, si era rialzato ma poi si era fatto ricoverare nell'ospedale Sirio-Libanese di San Paolo, diffondendo video sui social.

Dimesso, Marçal si è recato all'Istituto di Medicina legale per sostenere un esame e si è poi recato al 15mo Distretto di Polizia del quartiere paulista dell'Itaim Bibi per denunciare penalmente Datena. La segreteria di Pubblica sicurezza di San Paolo ha informato che il caso è oggetto di indagini, mentre la polizia ha detto che le immagini dell'aggressione sono in fase di analisi.



