Protesta contro il governo a El Salvador per i diritti umani

Centinaia di persone hanno protestato a El Salvador contro il governo del presidente conservatore Nayib Bukele per chiedere la "fine degli abusi dei diritti umani" nell'ambito dello stato di emergenza in vigore nel Paese da marzo 2022. I manifestanti, tra cui attivisti per i diritti umani, parenti degli scomparsi e di persone incarcerate hanno camminato per le strade principali del centro storico di San Salvador.

L'iniziativa ha coinciso con gli eventi che commemoravano i 203 anni dell'indipendenza centroamericana dalla Spagna, culminati in sfilate di soldati, polizia e studenti.

I dimostranti portavano striscioni con messaggi come "niente più corruzione", "libertà per i familiari", "niente più criminalizzazione dei sindacalisti" e "niente più regime". Hanno anche gridato slogan come "li hanno arrestati vivi, li vogliamo vivi" e "difendiamo gli innocenti, non i criminali".



