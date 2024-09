Milei difende l'obiettivo 'deficit zero' per il bilancio 2025

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha difeso l'obiettivo del "deficit zero" presentando il progetto di bilancio 2025 davanti a un parlamento semivuoto e avvertendo che porrà il "veto a qualsiasi progetto che alteri l'equilibrio fiscale".

"Non saremo complici nel defraudare il popolo argentino per spingerlo ad adottare una misura populista. Discuteremo dell'aumento di una spesa solo quando verrà spiegato quale voce ridurre per coprirla", ha detto il leader ultraliberista in una presentazione senza precedenti, dato che il responsabile di questo compito in passato è sempre stato il ministro dell'Economia.

"Ho deciso di farlo io per due motivi: perché sono un economista e in secondo luogo perché vengo a proporre un progetto di bilancio diametralmente diverso", ha spiegato Milei.

"I politici si sono abituati a usare il denaro pubblico per aiutare i loro amici e così via. Spendono i soldi degli altri per gli altri. Oggi, una cosa che deve essere chiara è che non c'è niente che impoverisce di più gli argentini del deficit fiscale. E niente che avvantaggi di più i politici", ha insistito il presidente, promettendo che il 2025 "sarà il primo anno di surplus fiscale senza andare in default".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA