Lula, coltiviamo relazioni normali con Venezuela e Argentina

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato di voler mantenere relazioni normali con Venezuela e Argentina, nonostante le recenti controversie che coinvolgono i leader dei due Paesi, Nicolás Maduro e Javier Milei. "Non abbiamo nulla contro nessun paese.

Il Brasile vuole stare con la Cina, vuole stare con l'India, vuole stare con gli Stati Uniti, con il Venezuela, con l'Argentina", ha dichiarato Lula nel corso di un evento pubblico a Brasilia. Il capo dello stato ha inoltre sottolineato che desidera mantenere le relazioni con il mondo intero "in modo sovrano e rispettabile". "Non accettiamo di essere inferiori a nessuno. Non siamo arroganti, ma non siamo nemmeno inferiori a nessuno", ha sottolineato Lula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA