Il Messico celebra i 214 anni di indipendenza

La pioggia non ha impedito a migliaia di persone di riunirsi nella Piazza della Costituzione davanti a Palazzo Nazionale per assistere alla cerimonia. Il presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) ha celebrato i 214 anni dell'Indipendenza del Messico con il tradizionale 'Grito' dal balcone di Palazzo Nazionale, nella capitale del Paese.

Nella sua ultima partecipazione a questa festa come capo dell'esecutivo, Amlo ha elogiato il lavoro dei messicani, dei migranti, dei popoli indigeni e la grandezza culturale del Messico.



