I mercati brindano alla Finanziaria di Milei, Borsa in salita

E' stata positiva la prima reazione dei mercati in Argentina alla presentazione della legge di Biliancio per il 2025 del governo ultraliberista di Javier Milei, incentrata sul principio "inderogabile" dell'equilibrio fiscale.

I titoli di Stato hanno segnato questo lunedì aumenti fino al 3% mentre l'indice S&P Merval della borsa di Buenos Aires ha chiuso con un +1,5%. Andamento positivo anche per i titoli di società argentina quotate a Wall Street, con punte del +4,2% nelle azioni del settore bancario, e aumenti generalizzati anche per il settore dell'energia.

Parallelamente si è registrato un calo ulteriore della quotazione del dollaro sui mercati paralleli che hanno ridotto la breccia con quella ufficiale al livello minimo degli ultimi 4 mesi, attorno al 30%. In calo anche lo spread misurato in relazione ai titoli del Tesoro statunitense, rilevato al di sotto dei 1400 punti. La finanziaria di Milei prevede per il 2025 un avanzo di bilancio dell'1,3%, una crescita del pil del 5%, e una discesa dell'inflazione fino al 18% annuale.



